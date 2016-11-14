اليمن: 30 قتيلاً بينهم 12 مدنياً قتلوا في غارة للتحالف العربي في إب

عدن - أ ف ب – قتل ثلاثون شخصاً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في اليمن، بينهم 12 مدنياً قتلوا في غارة شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن طريق الخطأ في محافظة إب إلى الجنوب من صنعاء، وسط البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل 12 مدنياً بينهم طفل وجرح آخرين في غارة شنها طيران التحالف الداعم للحكومة اليمنية، واستهدفت “عن طريق الخطأ” فجر الاثنين ثلاث شاحنات محملة بالبضائع كانت في طريقها الى مدينة تريم.

وقتل في هذه الغارات سبعة من سائقي الشاحنات ومساعديهم وخمسة من المارة بينهم طفل، وفق المصادر العسكرية. وأكد الحصيلة مصدر طبي.

وقالت المصادر نفسها ان طيران التحالف شن في الوقت نفسه غارات على قاعدة “اللواء 55″ الذي يسيطر عليه الحوثيون في نفس المنطقة ولم يعرف حجم الخسائر البشرية.

ويقوم التحالف العربي بغارات منذ آذار/مارس في اليمن ضد مواقع الحوثيين وحلفائهم.

ومساء الاحد، قتل وفق مصادر عسكرية، 9 حوثيين وجرح اخرون في كمين مسلح استهدف مركبتين عسكريتين للحوثيين في منطقة سمارة بمحافظة إب.

وأكدت المصادر ان المركبتين كانتا تنقلان تعزيزات من ذمار باتجاه محافظة تعز في جنوب غرب البلاد والتي تشهد منذ اكثر من سنة معارك عنيفة.

وفي الضواحي الجنوبية لمدينة تعز، قتل خمسة من المتمردين الحوثيين وثلاثة جنود من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهات جديدة بين الطرفين مساء الاحد في منطقة هيجة العبد والاحكوم، وفق مصدر عسكري موال للرئيس هادي.

وقال المصدر نفسه طالباً عدم الكشف عن اسمه ان المتمردين يصعدون من عملياتهم العسكرية في المناطق الريفية في جنوب محافظة تعز وبات في مرمى نيرانهم الخط الممتد والرابط بين لحج وتعز والذي تصل منه المساعدات لقوات هادي والمدنيين القادمة من عدن.

وفي تعز كذلك، قتل مدني وجرح اربعة آخرون مساء الاحد، عندما قصف الحوثيون احياء سكنية في تعز التي تسيطر عليها القوات الموالية لهادي ويحاصرها الحوثيون منذ اشهر، وفق مصدر عسكري وآخر طبي.

وأوقعت الحرب في اليمن اكثر من سبعة آلاف قتيل وقرابة 37 الف جريح وفق الامم المتحدة.

وقام وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين بزيارة لسلطنة عمان في اطار جهود استئناف مساعي السلام في اليمن.