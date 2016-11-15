مصر تدين مصادقة اسرائيل على قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات

القاهرة – د ب أ – أدان أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعرب المتحدث ، في بيان صحافي اليوم ، عن قلق مصر العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيداً لإضفاء الشرعية على المستوطنات.

وأكد على أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية، وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام.