القوى الأمنية اللبنانية توقف سوريين اثنين لتواصلهما مع جهات إرهابية

بيروت - د ب أ – أوقفت القوى الأمنية اللبنانية شخصين اثنين من التابعية السورية، لتواصلهما مع جهات إرهابية وقيامهما بالاشتراك مع آخرين بنقل وتحويل أموال لصالح المجموعات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الثلاثاء إنه في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقين، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة سوريين اثنين على خلفية معلومات لجهة التواصل مع جهات إرهابية.

وأضاف البيان أنه “بنتيجة التحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، وقيامهما بالاشتراك مع آخرين بنقل وتحويل مبالغ مالية لصالح المجموعات الإرهابية”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد انتهاء التحقيق معهما أحيلا الى القضاء المختص ، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين”.