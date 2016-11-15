هل انفصلت رويدا عطية عن نجم “ستار أكاديمي” اسماعيل مانسترلي

دمشق ـ فوجئ جمهور الفنانة السورية رويدا عطية بإعلان خبر انفصالها عن نجم “ستار أكاديمي” اسماعيل مانسترلي.

حيث تم نشر “بوست” على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، كتب فيه: “شاركناكن فرحتنا وكنّا ثنائي شغل مواقع السوشل ميديا. حبّيتونا نجمة ونجم وتمنيتولون السعادة المطلقة. بس القسمة والنصيب دايماً عند رب العباد، ولهيك قررنا نكون اخوات واصدقاء وولاد بلد. وكلّ واحد منا بيتمنى للتاني الحياة السعيدة، والنجاح المتواصل.. مع كل المحبة الكن”.

الفنانة السورية حذفت هذا المنشور سريعا، وأعلنت أن صفحتها تعرضت للقرصنة، لكنها نجحت في استعادتها، حيث قالت: “وهي رجعت الفيسبوك.. الحمدلله.. ويا هكر اذا حابب تاخد الاكاونتس تبعي.. قلي ماعندي مشكله بعطيك الباسورد وريحيني”.

وكانت رويدا عطية قد احتفلت بخطبتها رسمياً إلى نجم ستار أكاديمي إسماعيل مناسترلي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد حوالي 3 شهور على إعلان ارتباطهما عاطفياً.