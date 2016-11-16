استقالة رئيسة بلدية أمريكية اثر تعليق عنصري بحق ميشيل أوباما

واشنطن- أ ف ب- قدمت رئيسة بلدية كلاي، البلدة الصغيرة في ولاية فرجينيا الغربية بشرق الولايات المتحدة، الثلاثاء استقالتها بعدما أبدت اعجابها بتعليق عنصري على فيسبوك يصف السيدة الاولى ميشيل أوباما بانها مثل “قردة بكعب عال”، كما افادت وسائل اعلام.

وبحسب وسائل الاعلام فان باميلا رامسي تايلور التي تعمل رئيسة لهيئة تنموية تابعة للمقاطعة كتبت على صفحتها في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في معرض تعليقها على فوز دونالد ترامب بالرئاسة انه “سيكون امرا منعشا أن نرى في البيت الابيض سيدة اولى انيقة وجميلة ومفعمة بالكرامة. لقد سئمت رؤية قردة بكعب عال”.

وهذا التعليق لقي على ما يبدو استحسان رئيسة البلدية بيفرلي ويلينغ التي ردت على تايلور بالقول “لقد اسعدت يومي بام”.

ولكن سرعان ما عمدت السيدتان الى ازالة تعليقيهما عن صفحيتهما اللتين لم تعودا كذلك متصلتين بالانترنت، بحسب ما نقلت واشنطن بوست عن وسائل اعلام محلية.

وبحسب موظفين في هيئة التنمية في مقاطعة كلاي التي ترأسها تايلور فان الاخيرة اقيلت من وظيفتها بسبب تعليقها العنصري.

اما مجلس بلدية كلاي فعقد جلسة طارئة بعد ظهر الثلاثاء وافق خلالها على استقالة رئيسته، مؤكدا انه سيعمل على تعيين خلف لها لتولي هذا المنصب للفترة المتبقية من الولاية وهي ثلاث سنوات.

واصدر المجلس بيانا اعتذر فيه باسم البلدة من السيدة الاولى ومن اي شخص آخر انزعج من تعليق ويلينغ.

بدورها اعتذرت ويلينغ على ما بدر منها، وقالت في بيان نشرته واشنطن بوست “لم اكن انوي ابدا أن يكون تعليقي عنصريا”.