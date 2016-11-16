مقتل 20 جنديا ليبيا على الأقل في معارك في مدينة بنغازي

بنغازي- رويترز- قال مسؤول بمستشفى الأربعاء إن ما لا يقل عن 20 من أفراد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي قتلوا وأصيب 40 آخرون في يومين من المعارك في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

وتأتي الاشتباكات فيما يحاول الجيش الوطني الموالي للحكومة المتمركزة في الشرق بسط سلطته على بنغازي وطرد القوات التي يقودها الإسلاميون والتي يقاتلها منذ أكثر من عامين.

وحقق الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر مكاسب كبيرة في بنغازي هذا العام لكنه لا يزال يواجه جيوبا من المقاومة. وشن يوم الاثنين هجوما جديدا على ضاحيتي القوارشة والقنفودة ونفذ ضربات جوية ويقول إنه حقق بعض التقدم في المعارك البرية.

وبحلول صباح الأربعاء كان لا يزال بالإمكان سماع الطائرات الحربية فوق المدينة بينما سارعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين. وأغلقت الطرق المؤدية إلى المناطق الغربية من المدينة حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وقال المتحدث العسكري فضل الحاسي إن سبعة متشددين على الأقل قتلوا في القوارشة اليوم. ولم تتوفر أرقام للخسائر التي وقعت في وقت سابق في صفوف معارضي الجيش الوطني الليبي.

وذكر مسؤول ثان في مستشفى أن سيارة ملغومة انفجرت الثلاثاء قرب سوق للخضر في المدخل الشرقي للمدينة مما أدى إلى إصابة 14 شخصا.