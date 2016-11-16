﻿ديوكوفيتش يحسم تأهله الى الدور قبل النهائي بالفوز على راونيتش

لندن – د ب أ: حجز نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المقعد الأول في الدور قبل النهائي من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، المقامة في العاصمة البريطانية لندن، بعدما تغلب على الكندي ميلوس راونيتش 7/6 (8/6) و7/6 (7/5) في الجولة الثانية من مباريات مجموعة ايفان ليندل.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام راونيتش، الذي خسر بذلك جميع المباريات الثماني التي جمعته مع ديوكوفيتش، لانتزاع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة من خلال مباراته المقررة أمام النمساوي دومينيك ثيم اليوم في الجولة الثالثة. كذلك حافظ ثيم على فرصته في التأهل من خلال فوزه على الفرنسي جايل مونفيس 6/3 و1/6 و6/4 .وقال مونفيس الذي يعاني من الإصابة إنه ربما لا يتمتع باللياقة الكافية لخوض المباراة الثالثة في المجموعة أمام ديوكوفيتش، وفي حالة انسحابه سيحل مكانه ديفيد غوفين. وكافح ديوكوفيتش لأكثر من ساعتين لحسم المباراة أمام راونيتش الذي يتنافس مع الياباني كي نيشيكوري والسويسري ستانيسلاس فافرينكا على إنهاء الموسم في المركز الثالث بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين. واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة واحدة لحسم المجموعة الأولى أمام راونيتش الذي كان، قبل عشرة أيام فقط، يخشى الغياب عن البطولة الختامية بسبب معاناته من إصابة في عضلات الساق. وواصل ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، التنافس بقوة ليحسم المباراة من خلال المجموعة الثانية. وأضاف ديوكوفيتش: «تمسكت بالإصرار. حافظت على قوتي الذهنية ونجحت في استغلال الفرص وقتما أتيحت لي… المنافسة كانت قوية في المجموعة الأولى وكذلك في الثانية، كانت نقاط قليلة تفصل بيننا. كانت الاحتمالات كلها واردة في المباراة.» وقال دومينيك ثيم عقب فوزه على مونفيس: «سعيد للغاية لأنني سأواجه راونيتش للتأهل للدور المقبل. هناك احتمالية للصعود للدور قبل النهائي. لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث خاصة وأن راونيتش منافس رائع». وأضاف ثيم: «كانت مباراة متقاربة للغاية، وكانت بدايتي أفضل. ولكنه لعب بشكل جيد في المجموعة الثانية… كنت لاعبا محظوظا، أتطلع الآن لمواجهة راونيتش». وكان ثيم قد تغلب على مونفيس في المباراة السابقة الوحيدة التي التقيا فيها من قبل، عام 2015 على الملاعب الرملية. وشارك اللاعب النمساوي في 27 بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم، وكان الفوز الذي حققه هو الـ58 هذا العام.