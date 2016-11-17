المرصد السوري : مقتل 23 شخصاً في قصف جوي على ريف حلب الغربي

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 23 شخصاً بينهم 3 أطفال و8 إناث، جراء قصف الطائرات الحربية بلدة باتبو في ريف حلب الغربي الخميس .

وقال المرصد في بيان، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة ، وسط تردي الوضع الصحي والطبي وانعدام بعض الأدوية ونقص في بعضها الآخر، إضافة لعدم وجود مختصين في بعض المجالات الطبية .

وحسب المرصد ، جددت الطائرات الحربية والمروحية قصفها لليوم الثالث على التوالي مستهدفة مناطق في أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة .