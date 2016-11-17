السيسي يعفو عن 82 سجينا من “الشباب”

القاهرة- أ ف ب- اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارا بالعفو عن 82 من السجناء “الشباب”، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي.

واكد التلفزيون ووسائل اعلام مصرية عدة أن السيسي اصدر عفوا عن “82 سجينا من الشباب”.

وكانت الرئاسة المصرية كلفت قبل قرابة اسبوعين لجنة بوضع قائمة باسماء شباب محبوسين لأسباب سياسية أو تتعلق بالتعبير عن الرأي تمهيدا لاصدار عفو رئاسي عنهم.

وقالت نشوى الحوفي وهي صحفية عضو في هذه اللجنة إن “قائمة الاسماء” المرشحة للحصول على عفو رئاسي “تم التركيز فيها على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم احكام نهائية باتة” لا يمكن الطعن عليها أمام أي درجة من درجات القضاء المصري.

ولدى الرئيس المصري صلاحية العفو عن سجناء بقرار جمهوري.

وعقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش اثر تظاهرات شارك فيها الملايين في منتصف العام 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع ضد انصاره وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين.

وامتدت هذه الحملة بعد ذلك إلى الشباب الداعين إلى الديمقراطية وطالت عددا من رموز ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي ادت الى اسقاط حسني مبارك، من ابرزهم الناشطين اليساريين علاء عبد الفتاح واحمد ماهر واحمد دومة وهم جميعا محبوسون الآن.

وسبق ان اصدر السيسي في ايلول/ سبتمبر 2015 عفوا رئاسيا عن قرابة 100 شخص من بينهم صحفيان في قناة الجزيرة كانا محبوسين بعد ادانتهما بنشر اخبار كاذبة وناشطتان هما سناء سيف ويارا سلام.