مسؤول روسي: موسكو بدأت اتصالات مع فريق ترامب حول سوريا





موسكو- د ب ا- أعلن ميخائل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شأن الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، أن موسكو بدأت اتصالات مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب حول سوريا.

وأعرب بوجدانوف، في ندوة علمية حول الوضع في الشرق الأوسط عقدت في موسكو، اليوم الخميس عن أمل روسيا في أن تبلور الإدارة الأمريكية الجديدة مواقف جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

كان الكرملين قد اعلن يوم الاثنين الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ضرورة توحيد الجهود في محاربة الإرهاب و سبل تسوية الأزمة السورية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعول على إدراك الإدارة الأمريكية الجديدة حقيقة استحالة حل الأزمة السورية دون مشاركة روسية.

وقال بوجدانوف، في هذا السياق، إن موسكو لا تزال تأمل في أن الآليات الخاصة بتسوية الأزمة السورية والتي بلورتها موسكو وواشنطن بصفتهما رئيستين للمجموعة الدولية لدعم سورية ستكون مطلوبة.

وأشار إلى أن روسيا تقف موقفا ثابتا ومبدئيا في تمسكها بعدم وجود بديل عن حل الأزمات بطرق سياسية دبلوماسية، عبر حوار وطني شامل، بعيدا عن أي تدخل خارجي مع مواصلة الحرب ضد الإرهابيين.

وأفاد بوجدانوف بأن العسكريين الروس والأمريكيين يبحثون وثيقة حول سوريا يتم إعدادها في إطار “مجموعة لوزان”. وأكد أن مناقشة هذه الوثيقة مستمرة على مستوى الخبراء، وخاصة العسكريين منهم، وذلك في إطار مشاورات ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن ثلاث دول على الأقل، هي السعودية وقطر وتركيا.

ووصف الدبلووماسي الروسي بـ”الغريب” مشروع القانون الأمريكي القاضي بفرض عقوبات ضد سوريا وحلفائها، مذكراً بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، منذ بيان “جنيف 1″، على ضرورة مشاركة ممثلين عن النظام السوري، إلى جانب ممثلين عن المعارضة وجميع فئات المجتمع المدني.

وانتقد بوجدانوف الدعوات الأوروبية إلى فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب الأوضاع في سوريا، واصفا إياها بـ”الهراء”، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في تسوية الأزمة السورية.

وأكد الدبلوماسي أن روسيا تساند العراق في حربه على الإرهاب، بما في ذلك عبر إمداد جيشه بالأسلحة.

وذكر بوجدانوف أن الدور الرئيس في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” يعود إلى الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، على الرغم من أن بغداد تحظى بدعم “ما يسمى بالتحالف المناهض لداعش بزعامة الولايات المتحدة”.