تقارير: متشددون يحرقون منزل عقيد في الجيش التونسي

تونس – د ب أ - قالت تقارير اعلامية الجمعة، بأن منزل ضابط رفيع في الجيش برتبة عقيد تعرض للحرق.

وأوضح موقع “آخر خبر أونلاين”، بأن مقر سكن ضابط برتبة عقيد تعرض للحرق ليل الخميس الجمعة بجهة المرناقية القريبة من العاصمة.

ولم يكن العقيد في المنزل أثناء الحادثة.

وقال المصدر إن عناصر مجهولة استغلت غياب صاحب المنزل وأشعلوا فيه النار، ولاذوا بالفرار بعد أن كتبوا على الجدران عبارة “الله أكبر” و”طاغوت”، وهي عبارة تطلقها الجماعات المتشددة على قوات الجيش والشرطة.

وقبل نحو أسبوعين داهمت عناصر ارهابية بجهة القصرين غرب البلاد منزلاً وقتلت جندياً أمام أفراد عائلته.

وتعرض امنيون وعسكريون إلى حوادث مماثلة منذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد الثورة عام 2011.