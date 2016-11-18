مريم حسين توجه اعتذارا للشعب السعودي

دبي ـ قدمت الفنانة العراقية مريم حسين اعتذارا للشعب السعودي، الذي غضب منها مؤخرا بسبب الكثير من المواقف التي تسببت في غضبهم منها.

مريم كتبت، على حسابها على “تويتر”: “السعودية هي أم لجميع المسلمين، وبناتهم وعيالهم اخوان لكل مسلم ونحبهم مهما صار…وانا قريبا سوف اكون ام لسعودية او لسعودي و#أتشرف”.

وأضافت: “واعتذر لبنات و عيال السعودية وللمرة الاخيرة، لو انا غلطت بهالموضوع، وانا آسفة للمرة الثانية ويشهد الله انا احبهم قبل لا زوجي يحببني فيهم”.

وتابعت: “وأنا سامحتهم كلهم لوجه الله تعالى ومن قذفني وسب اهلي وشرفي لله يسامحه …والموضوع انتهى .. تحياتي”.

وكانت مريم حسين قد أغضبت السعوديين، بعد أن نشرت صورة لإحدى الفتيات السعوديات، والتي تدعى روان الغامدي، واتهمتها بأنها قامت بإرسال صورة عارية لزوجها الفنان فيصل الفيصل، وهو ما غضب الشعب السعودي واتهموها بأنها تحاول تشويه صورة بنات السعودية.

كما أن الفنانة العراقية قامت مؤخرا بالمزاح مع زوجها السعودي الجنسية، وسبته بـ “الكلب”، وهو ما اعتبره السعوديين إهانة لهم أيضا.