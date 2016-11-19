زوارق اسرائيلية تفتح النار صوب مراكب صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة

غزة – د ب ا – فتحت زوارق حربية إسرائيلية، صباح السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا) أن الزوارق الاسرائيلية استهدفت مراكب الصادين قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة بمسافة لا تتعدى 4 أميال بحرية، دون أن يبلغ ذلك عن وقوع اصابات.

وتواصل الزوارق الإسرائيلية استهداف الصيادين بشكل متواصل لتحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل” برعاية مصرية صيف عام .2014