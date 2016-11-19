الآلاف يتظاهرون في الحسيمة المغربية على خلفية مقتل بائع السمك





الرباط- أ ف ب- تظاهر الآلاف السبت في الحسيمة شمال المغرب طلباً للعدالة في قضية مقتل بائع سمك سحقاً في شاحنة نفايات في اخر تشرين الاول/اكتوبر مطالبين باحترام “كرامة” الشعب.

ورفع المتظاهرون شعارات “حرية!” و”عدالة!” و”عاش الشعب” و”يا مخزن (النظام) يا جبان، الشهيد لا يهان” اثناء تجمعهم في ساحة الشهداء في هذه المدينة في منطقة الريف، على ما نقلت صور تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي.

ورفع البعض رايات امازيغية ورسوم حمامة سلام وصوراً لـ”رئيس جمهورية الريف” الأمير عبد الكريم الخطابي (أعلنت لفترة وجيزة في العشرينيات اثناء الثورة على المستعمر الاسباني) وصور بائع السمك محسن فكري.

وقتل فكري البالغ حوالى 30 عاما في 28 تشرين الاول/اكتوبر في الحسيمة (شمال) بمنطقة الريف عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة. وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري موجة غضب عارمة في مدينة الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، فيما شهدت مدن اخرى تجمعات اصغر حجما.

ورغم تراجع وتيرة التظاهر ما زال الاستياء جلياً في المدينة الشمالية التي شهدت اخر تجمع احتجاجي قبل اسبوع.

السبت دعا فنانون السكان الى التوقيع على لافتات تعبيرا عن تعازيهم، على ما افاد مصدر في جمعية محلية اتصلت به “وكالة فرانس برس″ من الرباط.

وأكد المصدر ان ناشطين امازيغ والكثير من السكان توافدوا لكتابة بضعة كلمات وطلب الكشف عن مزيد من خلاصات التحقيق في قضية محسن فكري والتعبير عن ارائهم بشان الوضع السياسي او الاجتماعي وتهميش المنطقة.

واعتبر المصدر ان “تعبئة السكان مستمرة”.