مقتل تسعة من عناصر طالبان وإصابة 11 في غارة جوية جنوب أفغانستان

شورا- د ب أ- قتل تسعة على الاقل من عناصر حركة طالبان وأصيب 11 آخرون في غارة جوية بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الافغانية إنه تم تنفيذ الغارة الجوية في منطقة “شورا” بإقليم أوروزجان، مستهدفة عناصر طالبان.

ولم تعلق حركة طالبان على التقرير حتى الان.

وإقليم أوروزجان من بين الاقاليم المضطربة نسبيا في جنوب أفغانستان، حيث تعمل عناصر طالبان بشكل نشط في عدد من مناطقه.

وعززت القوات الافغانية عمليات مكافحة الارهاب ضد الجماعة في هذا الاقليم بعد أن شنت عناصر الجماعة هجوما واسعا للسيطرة على مدينة “تارينكوت” الاستراتيجية أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتم نشر العشرات من القوات الاضافية، من بينها قوات خاصة تابعة للجيش الوطني الافغاني في المنطقة، حيث تمكنت الجماعة من نقل الحرب إلى ضواحي المدينة.