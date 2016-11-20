استشهاد 63 طفلاً فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع 2015

رام الله - الأناضول – كشف تقرير إحصائي الفلسطيني، عن استشهاد 63 طفلاً فلسطينياً منذ مطلع عام 2015 وحتى الآن، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي.

جاء ذلك في بيان صحافي، أصدره مركز الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الأحد، بالمناسبة العالمية التي توافق في 20 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام.

وذكر البيان أن “نحو 400 طفل فلسطيني ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية”.

وأضاف نقلاً عن البيانات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، “أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ألفين و643 طفلاً خلال عام 2015، وألف و260 طفلاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016″.

ويقدر نسبة الأطفال من عدد السكان في فلسطين بالنصف، ووفق الإحصاءات الرسمية بلغ عدد السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة 4.68 ملايين نسمة منتصف 2015.

ولفت بيان المركز الإحصائي، أن حوالي ألفين و500 فلسطيني تم تشريدهم من مساكنهم نتيجة عمليات الهدم الإسرائيلية، بينهم أطفال (لم يحدد عددهم).

وأشار البيان، إلى أن 4.5% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً يعملون بأجر أو بدون أجر، بواقع 5.7% في الضفة الغربية، و2.8% في قطاع غزة.