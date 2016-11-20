بوتين يقول إن ترامب أكد له استعداده لإصلاح العلاقات مع روسيا





ليما- رويترز- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد له استعداده لإصلاح العلاقات الروسية الأمريكية، وأضاف أنه يرحب أيضاً بالرئيس باراك أوباما في روسيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ليما عاصمة بيرو بعد اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي(أبك) إن”الرئيس المنتخب أكد استعداده لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية. وأبلغته المثل. وناقشنا أين ومتى سنلتقي”. وقال بوتين إن روسيا مستعدة لتجميد انتاج النفط عند مستوياته الحالية.

وأردف قائلا إنه شكر أوباما خلال اجتماع اليوم الأحد في ليما “على سنوات العمل المشترك. وقلت له إننا سنكون سعداء أن نراه في روسيا في أي وقت يريد ويستطيع ويرغب في ذلك”.