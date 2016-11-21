وفد من حركة فتح يغادر غزة باتجاه مدينة رام الله للمشاركة في المؤتمر السابع

غزة- الأناضول- غادر عدد من أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، الاثنين، قطاع غزة، باتجاه مدينة رام الله، للمشاركة في مؤتمر الحركة السابع والمزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وقال فايز أبو عيطة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في غزة، إن نحو 40 من أعضاء الحركة، غادروا اليوم (الاثنين) إلى مدينة رام الله.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول، إن بقية الأعضاء البالغ عددهم 350 شخصا، سيغادرون على دفعات خلال الأيام المقبلة.

وأكد أبو عيطة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، لم تعترض على خروج الوفد.

بدوره، قال محمد المقادمة، مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، لوكالة الأناضول إن السلطات الإسرائيلية سمحت بخروج دفعة أولى تتكون من 40 عضوا.

وأفاد المقادمة أن إسرائيل ستسلم الارتباط المدني (الجهة المسؤولة عن التنسيق لإصدار التصاريح مع الجانب الإسرائيلي) في الأيام المقبلة تصاريح أعضاء آخرين للمغادرة والمشاركة في المؤتمر.

ويجري التنسيق لإصدار تصاريح الخروج عبر معبر بيت حانون/ إيرز بين هيئة الارتباط المدني الفلسطيني (تتبع الحكومة الفلسطينية في رام الله) والارتباط الإسرائيلي.

ومن المنتظر انتخاب قيادة جديدة لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال المؤتمر.

وحددت لجنة التحضير للمؤتمر، الأعضاء المشاركين، بـ1400 عضوا، يمثلون الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني.

وعقدت حركة فتح مؤتمرها السابق، في أغسطس/ آب 2009، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.