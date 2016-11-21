بوتين يبدي استعداد بلاده لتجميد إنتاج النفط

ليما- الأناضول- أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لتجميد إنتاج النفط الخام خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام، حسب ما أورد الإعلام الروسي الإثنين.

وأفاد موقع (روسيا اليوم) الإلكتروني، أن تصريحات “بوتين” جاءت في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” التي عقدت في ليما عاصمة بيرو، وانتهت مساء الأحد.

وقال الرئيس الروسي “موقفنا ما يزال دون أي تغير (..) لقد أكدنا مراراً أننا مستعدون لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي له، ونحن لا نرى أية أضرار بالنسبة لقطاع الطاقة في بلادنا”.

ويعقد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في الفترة بين 28 – 30 من الشهر الجاري اجتماعاً في فيينا، لتحديد حصص المنتجين لخفض إنتاج المنظمة إلى 32.5 – 33 مليون برميل، نزولاً من 33.8 مليون برميل يومياً، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام.

وأبدت المنظمة (مؤلفة من 14 عضواً) ترحيبها، بأية خطوات مماثلة من المنتجين المستقلين، بما فيهم روسيا.

وأكد الرئيس الروسي على أن وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك”، على اتصال دائم مع شركات الطاقة في البلاد، وهي أبدت استعدادها للانضمام إلى هذا المقترح.

وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة 60% منذ منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.

ونفذ أعضاء “أوبك” ومنتجين مستقلين، 6 اجتماعات خلال العام الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار لأسواق النفط الخام، بينما يعقد مؤتمر آخر سابع، في وقت لاحق الشهر الجاري، وصفته وكالة الطاقة الدولية، بأن نتائجه ستحدد مستقبل أسعار النفط في 2017.