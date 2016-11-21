هدف “نسائي” ضمن أفضل 10 أهداف مرشحة لجائزة “بوشكاش”

اسطنبول ـ الأناضول: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، عن قائمة تضم 10 أهداف متنافسة على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، حيث سيتم الكشف عن أفضل هدف خلال احتفالية ينظمها “فيفا” في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وشهدت القائمة هدفا لسيدة وهي الفنزويلية دانيوسكا رودرييغز خلال مباراة منتخب بلادها أمام كولومبيا فى بطولة أمريكا الجنوبية للسيدات تحت 17 سنة، والتي أقيمت في 14 مارس/ أذار الماضي.

ووفقا لموقع الفيفا الإلكتروني، فإنه بخلاف هدف الفنزويلية دانيوسكا رودريغيز فإن القائمة ضمت أيضا هدف الإسباني ماريو جاسبار خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام إنجلترا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

بالإضافة إلى هدف الجنوب إفريقي هلومفو كيكانا خلال مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية في مارس/ أذار الماضي.

كما ضمت القائمة هدف البرازيلي مارلون (البرازيل) في إبريل/ نيسان الماضي خلال مباراة فريقه كورينثيانز أمام كوبريسال فى كأس ليبرتادوريس.

وهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا أمريكا في يونيو/ حزيران الماضي، وكذلك هدف البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مباراة فريقه برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما ضمت القائمة هدف الويلزي هال روبسون كانو خلال مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في يوليو/ تموز الماضي، وكذلك هدف الإسباني ساول نيجويز خلال مباراة فريقه أتليتكو مدريد أمام بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في إبريل/ نيسان الماضي.

هذا بالإضافة إلى هدف الفنلندي سيمون سكراب خلال مباراة فريقه جيفل أمام أتفيدابرج فى الدورى السويدي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وأخيرا هدف الماليزي محمد فايز صبرى في مباراة فريقه بينانج أمام باهانج فى الدوري الماليزي في فبراير/ شباط الماضي.

وتستطيع الجماهير التصويت لاختيار الأفضل منها حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ليتم الإعلان بعدها عن القائمة النهائية التى تضم الثلاثة الأهداف التى حصلت على أعلى عدد من الأصوات.