أردوغان يعتبر أن من “غير الملائم” تحديد من “الأكثر همجية” بين إسرائيل وهتلر

اسطنبول- أ ف ب- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديث إلى قناة إسرائيلية مساء الإثنين أن من “غير الملائم” تحديد “من هو الأكثر همجية” بين إسرائيل وهتلر.

في تموز/ يوليو 2014 وفي أوج الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، شدد أردوغان على أن إسرائيل “تفوقت على هتلر في مستوى الوحشية”.

لكن في مقابلته مع القناة الإسرائيلية مساء الإثنين، قال أردوغان “أنا لا أوافق على ما فعله هتلر، ولا أوافق على ما قامت به إسرائيل. فعندما يتعلق الأمر بموت العديد من الأشخاص، من غير الملائم طرح سؤال من الذي كان أكثر وحشية”.

وأكد أردوغان أنه “يدرك جيدا” الحساسيات المرتبطة بهتلر في ما يتعلق بمقتل نحو ستة ملايين يهودي. لكنه أضاف أنه “من المستحيل أن ننسى مئات الآلاف من الناس الذين لقوا حتفهم عندما ضرب (الجيش الإسرائيلي) في غزة” عام 2014.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أقل من أسبوع من تعيين تركيا كمال اوكيم مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة بن علي يلدريم سفيرا في إسرائيل، لتنتهي فترة من التوتر الشديد عقب أزمة دبلوماسية اندلعت عام 2010 بعد اعتراض البحرية الاسرائيلية سفينة تركية كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة ما أدى إلى مقتل عشرة ناشطين اتراك.

ووصف أردوغان المزاعم بأن الجنود الإسرائيليين حاولوا وقتذاك تجنب المواجهة، بأنها “أكاذيب”. وقال “جميعنا نملك الوثائق (…) لقد استشهد عشرة من إخوتنا” الأتراك.