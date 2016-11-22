المعارضة السورية: مقتل 12 شخصا في قصف جوي لأحد الأحياء في حلب

حلب- د ب أ- أفادت مصادر اعلامية في المعارضة السورية بمقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء قصف طيران النظام حي قاضي عسكر في وسط أحياء حلب الشرقية فجر الثلاثاء.

وقالت المصادر إن الطيران المروحي ألقى سبعة براميل متفجرة استهدفت أربعة منها حي قاضي عسكر تسببت بمقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، كما سقط قتلى وجرحى ايضاً في قصف بالبراميل المتفجرة على أحياء الحيدرية والصاخور وطريق الباب هنانو والشيخ سعيد والتي تشهد في الأيام الأخيرة مواجهات وقصف بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.

وأضافت المصادر أن البراميل المتفجرة خلفت دماراً كبيراً في المباني والممتلكات وسط عجز من فرق الدفاع المدني والاسعاف لإنقاذ الجرحى واخراجهم من تحت الانقاض.

وتحشد القوات الحكومية السوري وحلفاؤها أعدادا كبيرة من المقاتلين والأسلحة الثقيلة تمهيداً لاقتحام أحياء حلب الشرقية من عدة محاور في ظل فشل كل الجهود الدولية للوصول إلى تسوية.