إدارة ترامب لن تلاحق كلينتون في قضية بريدها الالكتروني

واشنطن- أ ف ب- اعلنت مستشارة قريبة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء أن الادارة الجديدة لن تلاحق هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني الخاص اثناء توليها وزارة الخارجية.

وكان ترامب تعهد خلال مناظرة تلفزيونية أمام كلينتون انه سيعين في حال انتخابه مدعيا خاصا للتحقيق في الاتهامات ضد كلينتون في قضية البريد الالكتروني.

وقالت كيليان كونواي في مقابلة مع قناة “ام اس ان بي سي” “اعتقد انه عندما يقول الرئيس المنتخب، حتى قبل توليه منصبه رسميا، انه لا يرغب في مواصلة التحقيق حول هذه الاتهامات، فأنه يوجه رسالة قوية جدا شكلا ومضمونا”.

وبهذا يكون ترامب قد تراجع عن احد تعهدات حملته الانتخابية وعن شعار “اسجنوها” (كلينتون) الذي اثار حماسة كبيرة لدى مناصريه.

واستخدمت كلينتون حين كانت وزيرة للخارجية خادما خاصا بدل حساب حكومي آمن في مراسلاتها الإلكترونية. واعتبر المحققون في تموز/ يوليو ان الشروع في ملاحقات قضائية بحقها غير مبرر رغم وصفهم سلوكها بانه “اهمال كبير”.