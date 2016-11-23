أردوغان: تصويت نواب الاتحاد الأوروبي على عضوية تركيا “لا قيمة له”

اسطنبول- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن التصويت الذي يجريه البرلمان الأوروبي على وقف محادثات عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي “ليس له في نظرنا أي قيمة” واتهم ثانية أوروبا بالوقوف إلى جانب المنظمات الإرهابية.

وقال في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول “أوضحنا مرارا أننا نهتم بالقيم الأوروبية أكثر من الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ولكننا لم نر دعما ملموسا من الأصدقاء الغربيين… ولم يجر الوفاء بأي من التعهدات”.

واستطرد “سيعقد اجتماع للبرلمان الأوروبي غدا وسيصوت بشأن محادثات الاتحاد الأوروبي مع تركيا… بصرف النظر عن النتيجة فان هذا التصويت ليس له في نظرنا أي قيمة”.

ودعا أعضاء كبار في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى وقف محادثات العضوية مع تركيا بسبب الحملة التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وقامت خلالها بإقالة أو اعتقال أكثر من 125 ألف موظف حكومي.