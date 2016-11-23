ميركل تنتقد رفض ترامب لاتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي

برلين – د ب أ – انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم “الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي”.

وقالت ميركل الأربعاء خلال ما يسمى بالمناقشة العامة بشأن السياسة الحكومية في البرلمان الألماني “بوندستاج”: “إنني لست سعيدة بأنه من المحتمل ألا تصبح اتفاقية التجارة عبر الأطلسي حقيقة حالياً”.

وفي الوقت ذاته أشادت ميركل باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا التي كان يتم التفاوض حولها مؤخراً، ووصفتها بأنها اتفاقية رائدة.

وقالت ميركل إنها لا تعرف بالتحديد الطرف المستفيد من خطوة ترامب وإنها ترغب في التحفظ تجاه أية توقعات.

يذكر أن ترامب أعلن مؤخراً أن بلاده سوف تنسحب من الاتفاق المخطط له بشأن اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي.