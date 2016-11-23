إيران تنفي اتهامات إسرائيلية بنقل أسلحة لـ “حزب الله”





نيويورك- رويترز- نفت إيران اليوم الأربعاء اتهامات إسرائيلية بأن الحرس الثوري الإيراني يستخدم رحلات طيران تجارية لنقل أسلحة إلى جماعة “حزب الله” اللبنانية الشيعية ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وجه السفير الإسرائيلي داني دانون الاتهامات في خطاب لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء.

وكتب غلام حسين دهقاني، نائب السفير الإيراني في الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن قال فيها “إن الخطاب مرة أخرى يحتوي على موجة من الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلدي دون دليل واحد كالعادة”.

ورفض أيضا اتهام إسرائيل بأن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي واصفا الزعم في خطاب دانون “بالعبثي والنفاقي”.

ولم يقدم خطاب دانون إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضواً، أي دليل يدعم الاتهامات.