ترامب يدعو الأمريكيين إلى الوحدة عشية عيد الشكر

بالم بيتش- أ ف ب- دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مواطنيه الى الوحدة بعد الحملة الانتخابية التي كانت “طويلة وخلفّت كدمات”، وذلك في رسالة عبر الفيديو بثت الاربعاء عشية عيد الشكر.

وقال ترامب في كلمة القاها أمام عدسة الكاميرا من داخل منتجع الغولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا “اصلي كي نبدأ في عيد الشكر هذا بمعالجة انقساماتنا والمضي قدما كبلد واحد، قوي بمشروع مشترك وبإرادة مشتركة حقيقية”.

واضاف “لقد انهينا لتونا حملة سياسية كانت طويلة وخلّفت كدمات. المشاعر لا تزال متأججة والتوترات لا تهدأ بين ليلة وضحاها”.

وتابع ان تداعيات الحملة الانتخابية “لا تذهب بسرعة للأسف ولكن امامنا اليوم الفرصة لأن نصنع التاريخ سويا من أجل إحداث تغيير حقيقي في واشنطن وتحقيق أمن حقيقي لمدننا وازدهار حقيقي لمجتمعاتنا، بما في ذلك الاحياء الفقيرة”.

وانتخب ترامب في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري رئيسا للولايات المتحدة في نهاية حملة اتسمت بدرجة غير مسبوقة من العنف والانقسامات والاتهامات المتبادلة.