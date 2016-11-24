انفجار قوي أمام مقر محافظة أضنة في جنوب تركيا يسفر عن سقوط قتيلين

اسطنبول- أ ف ب- قتل شخصان وجرح 16 آخرون الخميس في انفجار سيارة امام مقر محافظة اضنة في جنوب تركيا، حسبما اعلنت السلطات المحلية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الاناضول القريبة من الحكومة.

وقال محافظ اضنة محمود دميرتاش ان “مواطنين قتلا وجرح 16 آخرون”.

وذكرت القناة الاخبارية “ان تي في” ان الانفجار الذي لم يعرف سببه وقع في مرآب مقر المحافظة بالقرب من مدخل التشريفات، موضحا ان دوي الانفجار وقع على بعد عشرة كيلومترات.

وتحدث وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك النائب عن اضنة ايضا، على حسابه على تويتر عن “هجوم اهابي”. وقال “سنكافح الارهاب حتى النهاية”.

ويأتي هذا الانفجار بينما تهز تركيا هذه السنة سلسلة اعتداءات مرتبطة بحركة التمرد الكردية او بالجهاديين، اسفرت عن سقوط عشرات القتلى.