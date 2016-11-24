تنظيم “الدولة” يختطف 250 موظفاً ومنتسباً بالحكومة العراقية وينقلهم إلى سوريا

الأنبار - الأناضول – أفاد ضابط في الجيش العراقي في محافظة الأنبار (غرب)، الخميس، أن تنظيم “الدولة الاسلامية” اختطف 250 موظفاً ومنتسباً سابقاً بالحكومة العراقية ونقلهم إلى مناطق سيطرته بسوريا.

وقال العقيد وليد الدليمي، الضابط في الجيش العراقي، إن “تنظيم داعش قام بحملة تفتيش واسعة خلال اليوميين الماضيين في مدن عنه وراوه والقائم (350 كم غرب الرمادي)، لعدد كبير من منازل الموظفين والمنتسبين بالحكومة العراقية التائبين له(من أعلنوا التوبة للتنظيم) في تلك المدن التي يسيطر عليها”.

وأضاف الدليمي، أن “التنظيم خطف 250 موظفاً ومنتسباً بالشرطة من المدن المذكورة، وقام بنقلهم إلى مناطق سيطرته بسوريا بواسطة عجلاته”.

وتابع المصدر أن “التنظيم اتهم الموظفين والمنتسبين التائبين له في تلك المدن بتزويد القوات العراقية بمعلومات عن تحركات عناصره ومقراته بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به جراء الضربات الجوية للتحالف الدولي والقوة الجوية العراقية”.

وبين الدليمي، أن “مصير الموظفين المخطوفين مجهول حتى الآن”.

ولا يتسنّى عادة التأكد من دقة ما تذكره المصادر في العراق حول المعارك مع “الدولة” وجرائمه من مصدر مستقل.

يذكر أن تنظيم الدولة سيطر على مدن عنه وراوه والقائم بعد منتصف عام 2014، بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية منها دون قتال، فيما أكملت القوات العراقية استعداداتها بمساندة العشائر لتحرير تلك المدن من التنظيم وفك الحصار عن الآلاف من المدنيين فيها.