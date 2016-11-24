إسرائيل ترفض قرار فرنسا وسم بضائع المستوطنات





القدس- الأناضول- رفضت إسرائيل، مساء الخميس، قرار فرنسا المتعلق بوسم البضائع المنتجة في مستوطناتها المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان وصل “الأناضول”، “ندين قرار الحكومة الفرنسية تطبيق المبادىء التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بوسم البضائع الإسرائيلية المنتجة خلف حدود عام 1967″.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن موعد تطبيق السلطات الفرنسية، لوضع وسم يبيّن منشأ المنتجات الواردة من إسرائيل، بهدف تعريف المستهلك لمصدرها.

ونهاية العام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مباديء توجيهية، تنص على وسم البضائع القادمة من المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية ليكون بإمكان المستهلك الأوروبي تمييزها.

وتعتبر إسرائيل وسم منتجات المستوطنات بمثابة دعوة لمقاطعتها.

وقالت الخارجية في البيان “يؤسفنا أن فرنسا، من بين جميع الدول، والتي فيها قوانين ضد المقاطعة، تتخذ خطوات يمكن أن تفسر على أنها دعم للعناصر المتطرفة و(حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل – BDS)”.

ولا يوجد تقديرات رسمية بكميات البضائع القادمة من المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.

ورسمياً يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بما يفسح المجال أمام إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إلى جانب الدولة الإسرائيلية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”، كما تعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.