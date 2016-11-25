مانشستر يونايتد يقطع خطوة هامة نحو دور الـ32 بـ”اليورو ليغ”

لندن- الأناضول

قطع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطوة هامة مساء الخميس، في طريقه للتأهل إلى دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه فينورد الهولندي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

سجل رباعية مانشستر يونايتد، واين روني، والإسباني خوان ماتا، وبرادلي جونز بالخطأ في مرماه، وجيسي لينجارد في الدقائق 35 و70 و75 و90.

وفاز فنربهتشه التركي في وقت سابق الخميس، على زوريا لوغانسك الأوكراني بهدفين دون رد.

ويتصدر فنربهتشه ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد، بينما يحتل فينورد المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرًا زوريا برصيد نقطتين.

وستحدد الجولة السادسة والأخيرة هوية الفريقين المتأهلين عن المجموعة حيث تنحصر دائرة المنافسة بين فنربهتشه وفينورد ومانشستر يونايتد.

وسيلعب فنربهتشه في الجولة الأخيرة مع فينورد، بينما سيخوض مانشستر يونايتد مواجهة سهلة مع زوريا، ويكفي فريقي فنربهتشه ومانشستر يونايتد الحصول على نقطة واحدة للتأهل للدور التالي.