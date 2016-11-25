عودة الفرقاطة “أوجسبورج” إلى ألمانيا عقب مشاركتها في مهمة لمكافحة تنظيم الدولة

فيلهلمسهافن- د ب أ- عادت الفرقاطة (أوجسبورج) إلى ميناء فيلهلمسهافن شمالي ألمانيا عقب مشاركتها على مدار ثلاثة شهور في المهمة العسكرية الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بالبحر المتوسط.

ورافقت الفرقاطة حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” كقوة حامية لها خلال المهمة للمرة الثانية خلال هذا العام.

وعادت السفينة الجمعة إلى قاعدتها في ميناء فيلهلمسهافن وعلى متنها نحو مئتي جندي.

وتشارك ألمانيا منذ مطلع عام 2015 في عملية “مكافحة داعش”، والتي تهدف إلى دعم القوات المسلحة الفرنسية عبر طائرات استطلاع ومرافقة حاملة الطائرات الفرنسية “شارل دي جول” لحمايتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقاطة “أوجسبورج” متخصصة في درء هجمات الغواصات.