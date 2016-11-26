قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية

مقديشو – د ب ا – قال شاهد عيان، ان سيارة مفخخة انفجرت قرب سوق مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو السبت.

ونقلت اذاعة شبيلي عن شاهد العيان من موقع الانفجار قوله ان سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت عند ملتقى طرق سوقا بيرتا في منطقة وابيري في مقديشو ، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين في السوق.

واقامت قوات الامن طوقاً امنياً حول موقع الانفجار في الوقت الذي توجهت فيه سيارات الاسعاف لنقل الجرحى الى المستشفيات القريبة، بحسب شاهد العيان.

ولم تعلن اية جهة المسؤولية عن الانفجار .