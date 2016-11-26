الأركان الإيرانية: ربما تصبح لدينا قاعدة بحرية في سوريا أو اليمن يوماً ما

ايران – الأناضول – قال رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، السبت، إن بلاده قد تصبح لديها قاعدة في سوريا أو اليمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باقري في ملتقى قادة المناطق بسلاح البحرية في الجيش، بحسب وكالة “فارس″ الإيرانية (شبه رسمية).

وأوضح باقري أنه “بهدف الحضور بالبحار البعيدة والتصدي للقرصنة، يتعّين إيجاد أسطول بحري في المحيط الهندي على غرار بحر عُمان”.

وأضاف “من المحتمل أن تصبح لدينا يوماً ما قاعدة على سواحل اليمن أو سوريا، أو إيجاد قواعد عائمة وعلى الجزر”.