مصر تنفى أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية

القاهرة- د ب أ- نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وأن هدف الترويج لتلك الإشعاعات معروف ولا يخفي على أحد، مؤكداً على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف، في بيان حصلت عليه وكالة الانباء الالمانية، بأن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل.