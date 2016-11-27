﻿مجموعة متوازنة لروسيا… وبطل افريقيا مع بطل العالم

موسكو – الأناضول: أسفرت التي ستقام في روسيا العام المقبل، عن وقوع بطل إفريقيا في مجموعة صعبة للغاية، في الوقت الذي وقع المنتخب المستضيف في مجموعة متوازنة نسبيا.

ووقع المنتخب الروسي في المجموعة الأولى بجانب نيوزيلندا والبرتغال والمكسيك، بينما سيكون بطل إفريقيا الذي لم يتحدد بعد على رأس المجموعة الثانية بجانب تشيلي وأستراليا وألمانيا. وتم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى وعاءين، حيث ضم الأول روسيا (المستضيف) وألمانيا (بطل العالم 2014)، وتشيلي (بطل كوبا أميريكا)، والبرتغال (بطل أوروبا). بينما ضم الوعاء الثاني أستراليا (بطل آسيا) ونيوزيلندا (بطل أوقيانوسيا) والمكسيك (بطل الكونكاكاف)، إضافة إلى بطل إفريقيا الذي سيتم تحديده بعد نهاية كأس الأمم في الغابون. ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة بين 17 يونيو/ حزيران و8 يوليو/ تموز 2017، في أربع مدن روسية، هي سان بيترسبرغ وكازان وموسكو وسوتشي. ويعتبر المنتخب البرازيلي أكثر الفرق التي أحرزت كأس القارات، برصيد 4 ألقاب، أعوام 1997 و2005 و2009 و2013، يليه المنتخب الفرنسي مرتين عامي 2001 و2003، واستطاعت الأرجنتين والدنمارك والمكسيك إحراز البطولة مرة واحدة أعوام 1992 و1995 و1999 على التوالي.