انطلاق أولى الرحلات بين الولايات المتحدة وهافانا بعد ثلاثة أيام على وفاة كاسترو

ميامي- أ ف ب- يفترض أن تقلع صباح الاثنين أولى الرحلات التجارية المنتظمة بين مطارات الولايات المتحدة وهافانا منذ أكثر من 50 عاما، وقد صودف أن ذلك تم بعد ثلاثة أيام على وفاة فيدل كاسترو الذي انتقد “الامبريالية الأمريكية” بشدة.

وتقلع رحلة الخطوط الجوية الأمرييكية الاثنين الساعة 7,30 بالتوقيت المحلي (12,30 ت غ) من ميامي إلى مطار خوسيه مارتي في هافانا.

وقالت مارتا بانتين المتحدثة باسم الخطوط الجوية الأمريكية لوكالة فرانس برس “اصبحنا أول شركة طيران أمريكية تؤمن (رحلة) منتظمة إلى العاصمة الكوبية منذ أكثر من 50 عاما”.

ابتداء من الاربعاء، ستسير الخطوط الجوية الأمريكية أربع مرات يوميا رحلات إلى هافانا انطلاقا من ميامي “عاصمة” المنفى الكوبي في الولايات المتحدة.

وسيتم تسيير رحلة اخرى من تشارلوت في كارولاينا الشمالية بجنوب شرق الولايات المتحدة.

في 31 اب/ اغسطس، افتتحت شركة “جت بلو” اول رحلة تجارية منتظمة منذ عام 1961 بين مطار في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) ومدينة سانتا كلارا في وسط جزيرة كوبا.

وستفتتح “جت بلو” رحلتها المباشرة بين نيويورك (شمال شرق الولايات المتحدة) وهافانا الساعة 8,58 بالتوقيت المحلي (13,58 ت غ).

وستسير “جت بلو” رحلات اخرى إلى هافانا انطلاقا من فلوريدا.

وبحلول نهاية العام ستكون هناك 110 رحلة يومية مباشرة بين كوبا والولايات المتحدة، بينها 20 ستحط في هافانا.

يتم افتتاح هذا الفصل الجديد في تاريخ الطيران بين البلدين في توقيت حساس. وصودف ان الرحلات سيتم تسييرها بعد ثلاثة ايام على وفاة فيدل كاسترو (90 عاما) زعيم الثورة الكوبية الذي تحدى 11 رئيسا أمريكيا ونجا من مئات محاولات الاغتيال.