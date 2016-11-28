المرصد السوري: نزوح آلاف المدنيين من أحياء حلب الشرقية

القاهرة- د ب أ- تمكن الآلاف من المواطنين السوريين من الانتقال من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في أحياء حلب الشرقية إلى مناطق باتت خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري مؤخراً وإلى مناطق خاضعة لسيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، مساء الأحد أن ما يقرب من 10 آلاف مواطن تمكنوا من النزوح والانتقال من مساكنهم ومناطق تواجدهم في أحياء حلب الشرقية إلى مناطق خارج سيطرة الفصائل، ومن بينهم حوالي 6 آلاف مواطن وصلوا إلى حي الشيخ مقصود، الواقع تحت سيطرة الأكراد، وتمكن البقية من الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام في القسم الشرقي من مدينة حلب.

يذكر أن قوات النظام تقدمت بصورة كبيرة يوم الأحد في القسم الشمالي من أحياء حلب الشرقية ما أدى إلى زيادة مناطق سيطرتها داخل أحياء مدينة حلب الشرقية.