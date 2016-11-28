عجوز تزوجت بعد قصة عاطفية دامت 64 عاما

لندن ـ اقدم عجوزان علي الزواج مؤخراً وذلك بعد منعهما من ذلك قبل 64 عاماً، لتفشل كل الطرق في منع إرادة الحب لديهما من الانتصار.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة تجمع دافي مواكيس (86 عاماً) وهيلين آندر (82 عاماً)، ونشرت لأول مرة على حساب “The Way We Met”.

وتعود التفاصيل عندما التقيا العجوزين ووقعا في الحب عندما كانا يدرسان في كلية للفنون، وتقدم دافي لخطبتها عام 1951، لكن والديّ هيلين منعاهما من الزواج، لأنهما خافا من طموح دافي المهني في أن يكون فناناً، الأمر الذي سيضعهما في مشاكل مالية.

وقام الشابان بالانفصال وقتها وتزوج كل منهما، إذ تزوجت هيلين ثلاث مرات، فيما تزوج دافي مرتين، وفي تطور قاسٍ قال دافي إنه لم يكن يريد أن يصبح فناناً، وإنما كان يخطط ليصبح معلماً.

كانت هيلين تبلغ 19 عاماً عندما منعتها والدتها من الزواج بدافي، وتواصلا مع بعضهما مجدداً عندما وجدت هيلين منحوتة لابن دافي في القرية التي تقابلا فيها لأول مرة.

وتتبعت ابنة هيلين دافي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كان متزوجاً وقتها، لكن زوجته فارقت الحياة بعد سنة ونصف السنة، وتزوجا الأسبوع الماضي.

واوضحت هيلين إنها لن تكون أسعد من ذلك، كل أحلامها تحققت “لقد أحببت دافي كل حياتي، والآن حصلت عليه، أنا أستمتع بكل دقيقة، أشعر كأني مراهقة من جديد، وكأن شيئاً لم يتغير”.