مصادر يمنية : مقتل 20 من الحوثيين وقوات صالح في محافظة حجة

صنعاء – د ب أ – أفادت مصادر في الجيش اليمني الاثنين بسقوط أكثر من 20 قتيلاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح وجرح العشرات، في معارك اندلعت بين الطرفين في مدينة ميدي بمحافظة حجة .

وقالت المصادر، “تواصلت المعارك الدائرة في مدينة ميدي لليوم السابع على التوالي بين قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وبين مليشيا الحوثي وصالح، من جهة ثانية، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني”.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات “مليشيات” الحوثي و صالح في ميدي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير آليات عسكرية تابعة “للمليشيات الانقلابية”.

في الوقت ذاته، ذكرت مصادر محلية أن “هناك محاولات من قوات الجيش الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي للتقدم في صحراء وساحل ميدي، يقابلها استماته من الحوثيين في منع ذلك التقدم”.

وأضافت المصادر أن أطراف مدينة ميدي تشهد قصفاً برياً متبادلاً بين الطرفين بشكل عنيف، إضافة للقصف البحري، والغارات الجوية التي تشنها مقاتلات التحالف العربي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من القتلى والجرحى من كلا الجانبين، مؤكدة أن هناك العديد من الجثث التي لا تزال منتشرة في الساحل والصحراء إثر استمرار المعارك بشكل عنيف.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة، بين الطرفين منذ نحو عام ونصف، خلفت اضراراً بشرية ومادية كبيرة، فضلاً عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.