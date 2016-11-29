مقتل جنديين هنديين في هجوم على قاعدة عسكرية

سريناغار- أ ف ب- قتل جنديان هنديان الثلاثاء في هجوم على قاعدة عسكرية في شمال البلاد على مقربة من الحدود الباكستانية، على ما افاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال الضابط الكبير في الشرطة طالبا عدم كشف اسمه إن “ثلاثة إلى اربعة متطرفين دخلوا مقرا عاما للجيش في ناغروتا (عند اطراف مدينة جامو) واطلقوا النار في اتجاه مطعم الضباط. قتل ضابطان ولا يزال تبادل اطلاق النار مستمرا”.

وتقع ناغروتا على مسافة 90 كلم الى جنوب سريناغار، المدينة الكبرى في كشمير الهندية، وعلى مسافة 20 كلم شرق الحدود الباكستانية، وفيها مركز كبير للقيادة العسكرية في المنطقة.

وتقع المدينة على طريق استراتيجي يصل منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين بباقي الهند.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية مانيش مهتا للصحافة “وقع هجوم باكرا هذا الصباح ودخل الارهابيون الى احدى مناطقنا العسكرية. الوضع تحت السيطرة وفور انتهاء العملية سيكون بوسعنا كشف تفاصيل”.

ولم يشأ المتحدث “التكهن” بعدد المهاجمين المشاركين في العملية، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال متواصلة.

وتصاعد التوتر على طول خط المراقبة بين الهند وباكستان في منطقة الهملايا في منتصف ايلول/ سبتمبر عندما اتهمت نيودلهي متطرفين باكستانيين بمهاجمة قاعدة عسكرية في ولاية كشمير وقتل 19 شخصا.

واعلنت الهند انها ردت بعملية ضربت اهدافا دقيقة في الاراضي الباكستانية من الجانب الآخر من منطقة كشمير المتنازع عليها، لكن اسلام اباد نفت توغل القوات الهندية في الجانب الذي ينتشر فيه جيشها.

وتتكرر منذ ذلك الحين الاشتباكات عبر الحدود ويشير الجانبان الى وقوع قتلى وجرحى بينهم عدد كبير من المدنيين.