متسوّل في الاردن على كرسي متحرك يحتال على الناس يومياً بمئات الدنانير

عمان ـ ضبطت وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن متسولًا يحتال على المواطنين عبر إيهامهم بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالاتفاق مع سائق تاكسي يحصل على 15 دينارًا مقابل إيصاله يوميًا إلى إحدى الإشارات الضوئية في عمان.

وأضافت مصادر من داخل الوزارة أنه “فور وصول المحتال إلى الإشارة يجلس على كرسي خاص بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، ليمضي يومه بالكامل على الكرسي، قبل أن يعود سائق التاكسي من أجل إعادته إلى منزله نهاية اليوم”، وفقًا لموقع “عمون” المحلي.

وتابعت أن “المتسول كان يتحصل يوميًا على مئات الدنانير من خلال تسوله واحتياله على أشخاص ظنوا أنه بحاجة إلى المال فعلًا”.

يشار إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية كشفت مؤخراً عن استغلال أسرة فتاة “مبتورة اليدين” لوضعها الصحي، لاستدرار عطف الناس، من خلال دفعها إلى التسول في الشوارع، ما مكنهم من توفير مصدر دخل كبير لهم، واقتناء عقارات وسيارات.