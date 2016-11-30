بتر ساق لاعب كرة قدم برازيلي نجا من حادث الطائرة في كولومبيا

بوجوتا- د ب أ- قام أطباء ببتر الساق اليمنى، لجاكسون فولمان، حارس المرمى الاحتياطي لنادي تشابيكوينسي لكرة القدم البرازيلي، بحسب مستشفى سان فيسنتي فونداسيون، بعد أن نجا من حادث تحطم طائرة أسفر عن مقتل 19 من زملائه في الفريق.

وقال فيرني رودريجز، المدير الطبي للمستشفى في بيان إن فولمان خضع لجراحة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء لبتر ساقه، وأوضح أنه الآن في العناية المركزة.

في الوقت نفسه، توافد آلاف من مشجعي تشابيكوينسي على ملعب أرينا كوندا في مدينة كابيكو حدادا على الفريق.