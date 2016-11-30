القتل تعزيراً لثلاثة سعوديين أطلقوا النار على دوريات أمنية ومبنى السجن في القطيف

الرياض- د ب أ- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الاربعاء حكما ابتدائيا بقتل ثلاثة سعوديين أدينوا بإطلاق النار على دوريات أمنية ومبنى السجن في محافظة القطيف (شرق المملكة).

كما عاقبت المحكمة المدعى عليه الرابع بالسجن 12 سنة لإدانته في ثبوت استقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا.

وجاء في بيان الحكم الإبتدائي الذي صدر الاربعاء، بثبوت إدانة أربعة متهمين جميعهم (مواطنون سعوديون)، وتضمن إدانة المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن.

فيما أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني، بخروجه المسلح على ولي الأمر (الملك) بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث، بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك.

كما تضافرت الأدلة على المدعى عليه الرابع بمشاركته عددا من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع بسجنه مدة 12 سنة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.