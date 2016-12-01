إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله- الأناضول- أصيب فلسطيني بجروح، صباح الخميس، إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن طواقمها نقلت مواطناً، لم تذكر هويته، أصيب برصاص حي في الركبة على حاجز “مزمورية” شرقي بيت لحم، لمستشفى بيت جالا الحكومي بالمدينة.

ولفت البيان إلى أن المصاب يبلغ من العمر (28 عاما)، أصيب خلال محاولته عبور الحاجز متوجها للعمل، واصفة حالته بالمتوسطة.

وفيما لم توضح الجمعية ملابسات الحادث، أفاد شهود عيان للأناضول أن هذا المواطن كان يحاول الدخول للعمل في مدينة القدس المحتلة عبر الحاجز، بدون تصريح، واشتبهت به قوات الاحتلال الإسرائيلية فأطلقت عليه النار.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي حول الأمر.

وتسمح إسرائيل للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها بغرض العمل بموجب تصاريح خاصة، يصدرها الجيش، ولكن ثمة آلاف من العمال الذين يصلون إلى مواقع عمل في إسرائيل دون تصاريح.