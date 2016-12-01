بوتين يدعو الروس في كلمته للأمة للوحدة في الأوقات العصيبة

موسكو- د ب أ- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعبه لـ”الوحدة” في الأوقات العصيبة. وقال بوتين في كلمته للأمة الخميس إن على روسيا أن تتغلب على الكثير من المشاكل “ولكن مواطني روسيا التفوا حول قيم وطنية”.

أضاف بوتين في الكرملين أمام نحو ألف من الشخصيات الرسمية البارزة في روسيا: “نحن شعب موحد وليس لدينا إلا روسيا واحدة”.

وذكّر بوتين في كلمته بقرب حلول الذكرى المئة لثورة تشرين أول/ أكتوبر في روسيا وقال: “نعلم جميعا ما هي عواقب الصدمات الكبيرة”.

وحذر بوتين من أن يسمح المجتمع الروسي لنفسه بـ”الانقسام جراء الشعور بالمرارة”.