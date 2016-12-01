ملحم جونيور يردّ على زوجة أبيه ويتوعد: بس ليبرد دم بيي

بيروت ـ بعد التصريح الذي أدلت به زوجة الموسيقار الراحل ملحم بركات، رندا عازار، ضدّ ملحم جونيور نجل الفنانة مي حريري، انتفض ملحم ووجه رسالة قاسية.

وكتب ملحم جونيور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً “يقولوا يلي بدهم ياه، بس جايي نهار وربنا شاهد، رح تبيّن الحقيقة، بس نحن ناطرين ليبرد دمه لبيي واجباتنا قدام الرب. صحيح نسرق قصص من البيت بوجود أنا وبابا بالمستشفى، وقدّمت محضر ضد مجهول، كان عندي أمل انو بابا رجع بس ربنا للأسف أخد أمانته، بس برضو خليتها ضد مجهول لأن بيعنيلي بيي واسمو الكبير، وهيدا بيتي ما كان حدا عايش فيه إلا أنا وبيي، وهيدا بيت الزوجي التابع لأمي وأبي”.

وبحسب مجلّة “الجرس″، فإن السارق استحوذ على نسخة من المفتاح واستغل وجود ملحم إلى جانب والده في المستشفى وسرق ما يحتاجه.

وتابع ملحم جونيور عبر “فاسبوك”، “وأمي اتنازلت عن البيت الي، هيدا هدية من امي، وعطت استثمار لبابا الله يرحمه، وما نحكى بهيك قصص قبل لأنه ما بينحكى بهيك شي، لأنه حكم مبرم، وما كان بيدر يعمل شي بوقتها، حتى لو توفى بابا هلأ، مين ضد هالتسريبات غير الحقيقية، بقول لهم انو هيدا بيت بيتهم، وشو ما صار هيدي عايلتي، وما بقى بدي صحافيين يتاجرو باسم أبي واسم عائلتي، وما حد بيقدر يمنعني بواجباتنا أنا وأمي لأبي بالـ 40 هيدا عزايي وعزا أهلي وعائلتي.. شكراً لكم”.