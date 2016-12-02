الرئيس الفرنسي لن يترشح لولاية ثانية

باريس – (رويترز) – أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولوند، اليوم الخميس، عدم ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في 2017، في خطوة مفاجئة تترك عملية اختيار مرشح اشتراكي غير محسومة.

وقال أولاند، في كلمة بثها التلفزيون إنه توصل إلى قراره مع الأخذ بعين الاعتبار، الحاجة إلى توحيد البلاد.

وانتقد انشقاق اليسار في مواجهة التحديات أمام الأحزاب المحافظة واليمين المتطرف في انتخابات الربيع المقبل.

واختار حزب الجمهوريون اليميني، رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون، ذو التوجه الاقتصادي الليبرالي والرؤية الاجتماعية المحافظة، لتمثيله في الانتخابات.

وسجلت استطلاعات الرأي حضوراً قوياً لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، وزعيمته مارين لوبان.

وتدنت شعبية أولاند وسط حالة من الفوضى أصابت حزبه الاشتراكي، إثر عدد من القرارات السياسة التي لم تحظ بشعبية.