تألق مارسيال يُكلف خزينة مانشستر يونايتد

لندن ـ ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، إن نادي مانشستر يونايتد سيكون مطالبًا بدفع أموال إضافية لموناكو الفرنسي، بسبب مهاجمه أنتوني مارسيال.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من موناكو، صيف 2015، في صفقة بلغت 36 مليون جنيه استرليني.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، إن مانشستر يونايتد سوف يدفع لإدارة موناكو إضافات بقيمة 8.4 مليون جنيه استرليني، إن سجل مارسيال 25 هدفًا مع الشياطين الحمر.

وأَضافت “صفقة انتقال مارسيال إلى مانشستر يونايتد تُجبر إدارة النادي على دفع إضافات بقيمة 8.4 مليون جنيه استرليني إن لعب 25 مباراة مع منتخب بلاده”.

وتابعت “سيتم دفع 8.4 مليون استرليني آخرين لموناكو، حال دخول اللاعب قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

وسجل الدولي الفرنسي 21 هدفًا في 63 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.