جاويش أوغلو ينقل لعون رسالة تهنئة من أردوغان

بيروت- الأناضول- استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح الجمعة، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي وصل العاصمة اللبنانية أمس، في زيارة عمل، حاملًا معه رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل الرئيس اللبناني وزير خارجية تركيا في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية، أن جاويش أوغلو، نقل لعون “رسالة تهنئة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمن البيان أيضًا، تأكيده على أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار في لبنان.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصدر دبلوماسي في الخارجية التركية، فإن الوزير التركي أكد خلال لقائه مع ميشال عون، دعم بلاده للبنان والشعب اللبناني.

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، وزير الخارجية التركي، والوفد المرافق، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة بيروت.

ووفقًا لمعلومات من مصادر في الخارجية التركية، فإن الجانبين عقدا محادثات استمرت نصف ساعة، شملت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأضاف المصدر أن جاويش أوغلو وسلام توجها عقب المحادثات إلى أحد المساجد القريبة من مقر رئاسة الوزراء، لأداء صلاة الجمعة.

ونجحت لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام، وانتهت بانتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثان 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. التي لم يعلن عنها حتى اليوم.